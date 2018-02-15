Замсекретаря СНБО: Россия должна вернуть корабли из Крыма в таком виде, в каком захватила

Украина вернет захваченные РФ в Крыму корабли через международный суд. Об этом рассказал заместитель секретаря СНБО Михаил Коваль, который в 2014 году был и.о. министра обороны, во время допроса по делу о госизмене Виктора Януковича в Оболонском райсуде Киева, сообщает Укринформ.

"Правильно, что мы не забираем корабли. Россия по-пиратски захватила эти корабли и должна в международном суде за это ответить. Через суд отдадут - отремонтированные, в таком состоянии, в котором захватили", - сказал Коваль.

Он заметил, что корабль "Константин Ольшанский" неоднократно выходил под российским флагом.

"Они загоняли этот корабль, они сделали наши корабли донорами - разобрали их. А сейчас хотят нам вернуть", - возмутился Коваль.

Напомним, президент России Владимир Путин 11 января заявил, что Россия готова вернуть Украине ее военную технику из аннексированного Крыма.