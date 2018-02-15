Ryanair в 2018 запустит не меньше маршрутов, чем планировалось в 2017, - Омелян

Ирландский лоукостер Ryanair осенью 2018 года планирует запустить не менее маршрутов, чем анонсировал в 2017 году. Об этом рассказал министр инфраструктуры Владимир Емельян на пресс-конференции в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

"Сейчас мы находимся на этапе согласования (маршрутов, - ред.). Здесь чувствуется отсутствие свободного авиапространства с Евросоюзом, поэтому процесс затруднен. Безусловно, бизнес-ситуация в компании ежегодно меняется, они адаптируют пассажирские потоки. Поэтому, скорее всего, рейсы будут другими, чем в прошлом году, но их будет не меньше", - сказал он.

Омелян также отметил отсутствие оснований полагать, что в текущем году Ryanair не приступит к выполнению рейсов.

Ранее Ryanair официально подтвердил выход на украинский рынок.