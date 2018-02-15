В киевских школах запретили политическую агитацию

В учебных заведениях не должно быть общественных приемных

В четверг, 15 февраля, на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты приняли решение о недопущении политической деятельности и политической агитации в учебных заведениях Киева. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

Соответствующее решение поддержали 66 депутатов.

"В столичных школах не допускается распространение рекламы политического характера. Также запрещена политическая агитация среди учащихся и продвижение политического брендинга", - говорится в сообщении.

В частности, материально-техническая база учебных заведений столицы не должна использоваться для размещения общественных приемных и политической агитации.