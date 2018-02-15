На Ровенщие янтарокопатели напали на полицейских

В среду, 14 февраля, возле села Осова (Ровенская область) между копателями янтаря и полицейскими произошла стычка, в результате которой пятеро правоохранителей получили телесные повреждения. Семерых активных участников беспорядков задержали. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Сотрудиники Дубровицкого отделения полиции и роты полиции особого назначения обеспечивали охрану работников лесных хозяйств, которые с помощью экскаватора закапывали ямы и рвы, образованные в результате незаконного промысла.

В это время правоохранителей окружили около двухсот человек, которые требовали покинуть территорию, позволить добывать янтарь и угрожали убийством, в случае невыполнения их требований.

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"Впоследствии между толпой и полицейскими произошла стычка, во время которой злоумышленники в грубой форме оказали сопротивление правоохранителям: наносили удары деревянными палками по работникам полиции, повреждали автомобиль, срезали деревья, чем заблокировали выход из лесного массива", - говорится в сообщении.

Трем участникам беспорядков сообщили о подозрении в совершении массовых беспорядков и задержали, они находятся в изоляторе временного содержания.