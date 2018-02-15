Возле Соломенского районного суда Киева, где избирают меру пресечения для мэра Одессы Геннадия Труханова, произошла массовая драка. Об этом сообщает LB.ua.

Сначала активисты националистических организаций - "Национальные дружины", "Нацкорпус", "С-14", "Свобода" и "Правый сектор" - вступили в драку с несколькими десятками "титушек", которые были снаружи здания суда. Верх одержали националисты, титушки убежали. Однако внутри здания остаются еще около 50 спортсменов-сторонников Труханова.

Позже под судом националисты подрались с полицией. По информации издания, потасовка началось после того, как националисты попытались прорваться в здание суда. Во время драки был применен слезоточивый газ.

Также были слышны выстрелы. Человека, который стрелял, задержала полиция. Он одет в куртку с нашивкой батальона "Донбасс". Также задержан мужчина, который пытался его отбить.

По информации Украинской правды, когда из зала суда начали выходить так называемые "титушки", которые поддерживали Труханова, между ними и националистами завязался конфликт. Вмешалась полиция, после чего началась давка, стычки и задержания.

Далее националисты и представители батальона "Донбасс" начали потасовку с правоохранителями с требованием отдать их представителей. Прозвучали два хлопка.

По словам одного из силовиков, один нацгвардеец получил пулевое ранение в ногу.