Труханова отпустили на поруки депутата БПП

Соломенский райсуд Киева отпустил мэра Одессы Геннадия Труханова на поруки народного депутата Дмитрия Голубова (БПП). Об этом сообщает LIGA.net.

Такое решение принял судья Соломенского суда Киева Максим Вишняк.

Труханов по решению суда должен сдать паспорта для выезда за границу, являться в суд и на следственные действия. А также воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями.

Срок действия этого судебного решения - до 15 апреля.

Напомним, утром 14 февраля в аэропорту "Борисполь" пограничники задержали мэра Одессы Геннадия Труханова и передали его сотрудникам НАБУ.

Его подозревают по ч.5 ст.191 (хищение) по делу "Краяна". Осенью 2016 года мэрия Одессы купила здание завода "Краян" за 185 млн гривен у частной структуры, которая в начале того же года приобрела его на ликвидационном аукционе всего за 11,5 млн гривен. Полученные деньги продавец пытался перечислить на счет фиктивной компании, но сделку удалось заблокировать, и сейчас они находятся под арестом.