В Киеве продавали наркотики под видом препаратов для похудения

Получить заказанный "препарат" можно было через почтовые отделения, в сети аптек, а также доставкой курьером

В Киеве правоохранители разоблачили организованную группу из шести человек, которые сбывали через Интернет психотропные вещества под видом препаратов для похудения.



Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева в Facebook.

"Киевской местной прокуратурой № 1 совместно с полицией Голосеевского района и Управлением противодействия наркопреступности ГУНП в г. Киеве разоблачена группа лиц, занимавшихся распространением наркотических средств под видом препаратов для похудения через Интернет. В группу входили шесть человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подозреваемые организовали сбыт психотропного вещества сибутрамин под видом препарата для похудения через заказ на сайте https://похудеть.in.ua.

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Получить заказанный "препарат" можно было через почтовые отделения, в сети аптек, а также доставкой курьером. Во время обысков правоохранители обнаружили специальное помещение, в котором хранились препараты вместе с оборудованием, необходимым для их изготовления.



Действия злоумышленников квалифицированы по ч. 1 ст. 307 УК Украины (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения.