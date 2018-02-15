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<span class="label red">Фото</span> Во Львове националисты повредили Монумент Славы
Фото: Zaxid.net

Фото Во Львове националисты повредили Монумент Славы

Представители правых организаций считают, что памятник нужно снести в рамках декоммунизации

15.02.18 188
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В четверг, 15 февраля, днем представители правых организаций разбили плиты и надпись "победителям над нацизмом" на Монументе Славы во Львове и написали на нем краской "памятник оккупантам". Об этом сообщает Zaxid.net.

По словам организаторов акции, таким образом представители Правого сектора, Добровольческого движения ОУН и организации "Сокол" хотели привлечь внимание властей к тому, что памятник следует снести в рамках декоммунизации.

"Это наша информативная акция, мы надеемся, что власти прислушаются к нам. Считаем, что памятник подпадает под декоммунизацию, и его должны снести. Если власть не будет к нам прислушиваться, то посмотрим, как будут разворачиваться события", - заявил руководитель львовской ячейки Правого сектора Тарас Бобанич.

При этом издание отмечает, что специалисты Института национальной памяти сообщили, что Монумент Славы является памятником, посвященным сопротивлению и изгнанию нацистских оккупантов из Украины, а потому, согласно закону, не является символикой коммунистического тоталитарного режима и не подлежит обязательному демонтажу.

Фото: Zaxid.net

Напомним, в мае 2017 во Львове создали рабочую группу по возможному демонтажу Монумента Славы. Депутаты Львовского облсовета предложили на этом месте установить Мемориал почета украинских воинов, которые борются с российским агрессором. Ранее также рассматривался вариант переноса монумента в музей "Территория террора", а руководство парка, у которого он расположен, предлагало сделать на месте памятника музей под стеклом.

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