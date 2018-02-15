Турчинов объяснил, почему Украина не объявила войну России

Украина не объявила в 2014 году и не может объявить сейчас войну России в связи с отсутствием средств, которые можно было противопоставить ее ядерному оружию. Об этом заявил секретарь СНБО Александр Турчинов во время допроса по делу о госизмене Виктора Януковича, передает 112 Украина.

"У нас нет сегодня военных средств для противодействия ядерному государству в случае применения им всего арсенала оружия. Именно поэтому объявление войны как в феврале-марте 2014 года, так и, к сожалению, сейчас, когда мы имеем боеспособную армию, оборонно-промышленный комплекс, имеем оружие, достаточное для защиты страны, но и сейчас, к сожалению, мы не можем объявить войну агрессору", - отметил Турчинов.

По его мнению, к такой ситуацию привело ядерное разоружение Украины после подписания Будапештского меморандума.

Напомним, секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что Российская Федерация планировала весной 2014 года после оккупации Крыма взять под контроль юг и восток Украины и восстановить в Киеве власть Виктора Януковича.