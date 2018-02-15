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Турчинов признался, что обманывал людей в 2014 году

Турчинов признался, что обманывал людей в 2014 году
Александр Турчинов / Фото: Пресс-служба СНБО

Тогда и.о. президента был вынужден рассказывать о боеготовности армии, чтобы не допустить в стране хаос

15.02.18 564
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Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что вначале 2014 года дезинформировал людей о боеготовности ВСУ с целью успокоить население страны.

Об этом он сообщил в Оболонском районном суде во время допроса по делу о госизмене Виктора Януковича, передает Радио свобода.

"Когда российские войска начали захватывать Крым, когда российские войска начали нависать над нашими восточными и северными границами, когда во многих регионах начались сепаратистские мятежи, в Крыму началась реальная паника... Я вынужден был успокаивать людей, говорить, что "у нас есть армия", что "армия вас защитит", чтобы в стране не было паники", - признался секретарь СНБО.

Он заявил, что в Украине "мог начаться хаос".

"Думаю, что все понимают, если бы я вышел тогда на экраны и сказал: "Друзья, у нас нет армии, вас некому защитить. К большому сожалению, мои приказы некому выполнять или не выполняются". В стране мог начаться хаос", - добавил он.

Напомним, секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что Российская Федерация планировала весной 2014 года после оккупации Крыма взять под контроль юг и восток Украины и восстановить в Киеве власть Виктора Януковича.

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