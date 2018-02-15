РФ активизировала воздушные силы возле границы с Украиной, - ВС ВСУ

Россия активизировала свои воздушные силы возле границы с Украиной, осуществляя вылеты истребителей и бомбардировщиков. Об этом сообщается на странице командования Воздушных сил ВСУ в Facebook.

"Во время проведения тренировок по противовоздушной обороне Вооруженных сил Украины силами и средствами Воздушных сил ВС Украины была зафиксирована активизация действий воздушной компоненты воздушно-космических сил Российской Федерации вдоль восточной воздушной границы Украины. Истребительная и бомбардировочная авиация страны-агрессора осуществляла вылеты с аэродромов Курск, Миллерово, Гвардейское и Саки с максимальным приближением к государственной границе Украины и линии разграничения", - заявили в ВСУ.

Кроме того, группа стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95 в сопровождении пары истребителей Су-30 РФ пролетела в воздушном пространстве АР Крым и отработала условные пуски крылатых ракет в направлении материковой части Украины.