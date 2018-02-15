Создание второй ветки газопровода "Северный поток-2" предоставит России возможность любым способом обострять конфликт с Украиной, вплоть до развязывания против нее полноценной войны. Такое заявление сделал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает Польське радіо со ссылкой на Die Welt.

Глава польского правительства подчеркнул, что сегодня Украина является относительно безопасной, потому что контролирует газовые маршруты в Центральную Европу.

По словам Моравецкого, после запуска Nord Stream 2 и отключения украинских газопроводов, "Россия может любым способом обострять конфликт, может атаковать всю страну. Nord Stream 2 – шаг в этом направлении".

Польский премьер подчеркнул, что после создания "Северного потока-2" вспышка большой российско-украинской войны станет более вероятной.

Моравецкий добавил, что благодаря интеконнекторам и терминалам сжиженного газа Европа имеет достаточно возможностей, для обеспечения спроса на импортный газ в размере 180 миллиардов кубометров в год.

"Коротко говоря: Nord Stream 2 является ненужным, вредным, и он разделяет западное сообщество", – подытожил он.

Ранее государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что российский проект "Северный поток-2" подрывает энергетическую безопасность Европы.