Турчинов ответил на вопрос о приказе стрелять в Януковича

Очень важно, чтобы Янукович сидел на скамье подсудимых и отвечал за те преступления, которые совершал или которые ему инкриминируют

Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что никогда не давал приказа ликвидировать Виктора Януковича или стрелять в него. Об этом он заявил во время допроса в Оболонском райсуде, передает Укринформ.

"Я не давал команду никому ликвидировать, или стрелять, или что-то еще там делать, что бы угрожало жизни Виктора Януковича. Никому таких приказов не давал. Пусть хоть один человек скажет, что я давал приказ о ликвидации Януковича. Такого не было и не могло быть. Очень важно, чтобы Янукович был жив в Украине. Очень важно, чтобы он добровольно написал заявление об уходе с должности, и спокойно мог бы сидеть на скамье подсудимых и отвечать за те преступления, которые он совершал или которые ему инкриминируют", - сказал Турчинов.

Напомним, Оболонский районный суд 29 июня 2017 года принял решение о начале специального судебного производства в отношении беглого бывшего президента Украины Виктора Януковича.

По данным Генпрокуратуры, Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.111 (государственная измена), ч.5 ст.27 ч.3 ст.110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменений границ территории и государственной границы Украины), ч.5 ст.27, ч.3 ст.437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.