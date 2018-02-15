В Умани в некоторых школах ввели карантин

В Умани в связи с увеличением заболеваний детей острыми респираторными вирусными инфекциями приостановлен учебный процесс в ряде школ. Об этом сообщает отдел образования Уманского городского совета.

По состоянию на 15 февраля приостановлен образовательный процесс в этих учебных заведениях:

Уманской общеобразовательной школе І-ІІІ ступеней № 14 (полностью);

Уманской специализированной школе І-ІІІ степеней № 12 с углубленным изучением английского языка (полностью);

Уманской общеобразовательной школе І-ІІІ ступеней № 4 (в одном классе);

Уманской общеобразовательной школе І-ІІІ ступеней № 5 им В. И. Чуйкова (в одном классе);

Уманском учебно-воспитательном комплексе № 17 "Общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней - дошкольное учебное заведение" (в двух классах).

Приостанавливаются занятия в школах для избежания распространения гриппа и ОРВИ. При этом дошкольные учебные заведения закрываться не будут.

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Напомним, по состоянию на утро понедельника, 12 февраля, в Киеве было закрыто на карантин 119 школ, то есть около 30% школ города от общего их количества всех типов и форм собственности.