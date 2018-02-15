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Главная » Страна » Заммэра Одессы Вугельмана отпустили на поруки народных депутатов Мирошниченко и Пресмана

Заммэра Одессы Вугельмана отпустили на поруки народных депутатов Мирошниченко и Пресмана

Заммэра Одессы Вугельмана отпустили на поруки народных депутатов Мирошниченко и Пресмана
Фото: depo.ua

Всего по делу о злоупотреблениях, которые привели к расхищению средств, объявлено восемь подозрений

15.02.18 55
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Соломенский районный суд Киева отпустил заместителя мэра Одессы Павла Вугельмана на поруки народных депутатов Украины Александра Пресмана (группа "Видродження") и Юрия Мирошниченко (фракция "Оппозиционного блока"). Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на информацию, полученную в НАБУ.

Ранее сегодня, 15 февраля, Соломенский районный суд Киева не удовлетворил ходатайство антикоррупционных органов об аресте мэра Одессы Геннадия Труханова с альтернативой в 50 млн грн и отпустил его на поруки народного депутата Дмитрия Голубова (фракция БПП).

Кроме этого суд избрал меру пресечения фигуранту дела, по которому проходит мэр Одессы, – Петру Загодиренко в виде содержания плод стражей с правом залога в сумме 5,2 млн грн. Суд обязал Загодиренко сдать паспорта, носить электронный браслет и избегать общения с фигурантами и свидетелями дела. Защита подозреваемого намерена обжалось это решение суда. Загодиренко на судебном заседании представился заместителем директора компании "Девелопмент Элит".

Всего по делу о злоупотреблениях, которые привели к расхищению средств, по словам руководителя САП, объявлено восемь подозрений, пять из которых - должностным лицам Одесского горсовета, два - руководителям и учредителям частных предприятий, которые задействованы в указанной схеме и оценщику, который проводил оценку помещений ГП "Завод "Краян".

Как сообщил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, из восьми человек, которые уведомлены о подозрении, задержаны шестеро, а двое еще находятся в розыске.

Напомним, детективы НАБУ и прокуроры САП 13 февраля 2018 года уведомили о подозрении четырех чиновников мэрии Одессы: действующего мэра Геннадия Труханова, вице-мэра Павла Вугельмана, председателя постоянной комиссии по вопросам коммунальной собственности Одесского горсовета Василия Шкрябая, директору департамента коммунальной собственности горсовета Алексея Спектра в совершении преступления по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением). По версии следствия, указанные лица могут быть причастны к схеме нанесения ущерба бюджету Одессы через покупку здания ГП "Завод "Краян".

Детективы НАБУ и прокуроры САП 14 февраля задержали в международном аэропорту "Борисполь" (Киев) Труханова и Вугельмана.

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