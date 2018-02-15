Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » В НАБУ недоумевают из-за решения суда отпустить Труханова
В НАБУ недоумевают из-за решения суда отпустить Труханова
Фото: Пресс-служба НАБУ

В НАБУ недоумевают из-за решения суда отпустить Труханова

Личное поручительство – абсолютно несопоставимая мера пресечения

15.02.18 193
010

Решение суда об избрании меры пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову раскритиковали в Национальном агентстве по предотвращению коррупции. Об этом заявила спикер НАБУ Дарья Манжура, передает hromadskeradio.org.

"Это абсолютно несопоставимая мера пресечения, она не соответствует тому, о чем ходатайствовали детективы НАБУ. Решение выглядит странным. Один из вероятных организаторов получил залог 5 миллионов гривен, а человек, который подозревается в организации всей схемы, получает поруки. Решение об апелляции будет принимать САП", - сказала Манжура.

Напомним, 15 февраля Соломенский суд отказал в удовлетворении ходатайства детектива НАБУ об аресте мэра Одессы Геннадия Труханова.

14 февраля детективы НАБУ задержали его вместе с заместителем Павлом Вугельманом по подозрению в завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением.

Сторона обвинения требовала избрания меры пресечения в виде ареста с альтернативой залога в 50 млн грн. Необходимость ареста прокурор обвинения назвал обусловленной рисками укрытия. Народный депутат от БПП Дмитрий Голубов заявил, что готов взять Труханова на поруки.

Геннадий Труханов отрицал обвинения прокурора о наличии у него паспорта Российской Федерации, выданного в 2002 году, и паспорта Греции 2011-го года. Здание суда оцепила полиция и Нацгвардия. Под зданием также присутствовали несколько десятков представителей нацдружин и сторонников Труханова. Время от времени происходили небольшие стычки. В результате одного из столкновений пострадал милиционер.

По версии следствия, Труханов и Вугельман могут быть причастны к схеме с нанесения ущерба местному бюджету Одессы. Так, в сентябре 2016 года мэрия Одессы приобрела здание, которое ранее входило в целостный имущественный комплекс ГП "Завод "Краян", за 185 млн грн у частной структуры, которая в начале 2016 года сама приобрела этот комплекс на аукционе, организованном ликвидатором госпредприятия, за 11,5 млн грн. Одно из доказательств обвинения - за 10 дней до решающего совета Труханов подписал документ о том, что офис должен располагаться на ул. Академика Королева, 9, а не на Косовской, 2, где находятся помещения "Краяна". Полученные от мэрии 185 млн грн фирма-продавец попыталась перечислить компании с признаками фиктивности. Благодаря принятым мерам удалось предотвратить эту попытку легализации и добиться наложения ареста на счета частной компании-продавца здания. С того времени постоянно совершаются попытки снятия ареста со счетов, в том числе путем внезапного изменения цены договора в январе 2018 года.

Если Геннадия Труханова признают виновным, его ждет 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Заммэра Одессы Вугельмана отпустили на поруки народных депутатов Мирошниченко и ПресманаТруханова отпустили на поруки депутата БППДело Труханова: под судом произошла драка

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Философ Мирослав Попович: Я жалею, что у меня нет телескопа 9816
  2. Звуки Феодосии. Город, который дан 3521
  3. За пацанов. Как лётчик Роман Филиппов отбомбился по родному Воронежу 18146
  4. Власть порчи. Почему из всех украинских президентов все равно получается Янукович 6390
  5. Школьный террор. Как и почему детей травят в школе 3694
  6. Турецкая хайтарма. Как крымские татары не дают миру забыть о российской оккупации Крыма 5792
  7. Выжить "на подвале". Как Владимир Фомичёв два года провёл в тюрьмах "ДНР" 3038
  8. "Он их, как собак, гонял". История одного музея посреди революции 3975
  9. Все "жінки-берегині" в рекламных роликах на YouTube, — актриса Римма Зюбина 1724
  10. Крысы совести. 4 фильма, не попавшие в украинский прокат 5826
  1. В Киеве авто свалилось на головы пешеходов с 10-метровой высоты 4919 / 5417
  2. Прививка от смерти. Нобелевской лауреат Харальд цур Хаузен о вирусной природе рака 4682 / 6465
  3. МИД РФ признал гибель российских наемников в Сирии 3437 / 3855
  4. Координатор ОБСЕ тайно встретился с Сурковым, - Геращенко 3042 / 3418
  5. Известный украинский актер хочет просить политического убежища в Европе 2814 / 3143
  6. Отчего украинцы не летают. Кто может стать вторым украинским космонавтом 2475 / 2615
  7. Умер освобожденный из плена боевиков "ДНР" пастор Александр Хомченко 2436 / 6269
  8. Музей Степана Бандеры взорвали на Прикарпатье 2234 / 2461
  9. Россия ликвидирует блок-посты на админгранице с Крымом 2127 / 2415
  10. Стрельба в американской школе: 17 человек погибли 1862 / 2072
  1. Пластической хирургии в Украине формально нет, — Роман Левицкий 20 / 834
  2. Прививка от смерти. Нобелевской лауреат Харальд цур Хаузен о вирусной природе рака 15 / 6465
  3. Философия счастья. Памяти Мирослава Поповича 11 / 1012
  4. Умер освобожденный из плена боевиков "ДНР" пастор Александр Хомченко 8 / 6269
  5. Украина по версии Bloomberg входит в десятку стран с самой "несчастной" экономикой 8 / 672
  6. Отчего украинцы не летают. Кто может стать вторым украинским космонавтом 7 / 2615
  7. Кольт вместо Калашникова. Канадцы предлагают вооружить Украину по стандартам НАТО 7 / 1364
  8. Как Киев сползает в Днепр. История столичных оползней 6 / 3886
  9. В Киеве авто свалилось на головы пешеходов с 10-метровой высоты 6 / 5417
  10. Человек с фотоаппаратом. Александр Бронштейн о 15 годах на студии Довженко 6 / 1658
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.