В НАБУ недоумевают из-за решения суда отпустить Труханова

Решение суда об избрании меры пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову раскритиковали в Национальном агентстве по предотвращению коррупции. Об этом заявила спикер НАБУ Дарья Манжура, передает hromadskeradio.org.

"Это абсолютно несопоставимая мера пресечения, она не соответствует тому, о чем ходатайствовали детективы НАБУ. Решение выглядит странным. Один из вероятных организаторов получил залог 5 миллионов гривен, а человек, который подозревается в организации всей схемы, получает поруки. Решение об апелляции будет принимать САП", - сказала Манжура.

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Напомним, 15 февраля Соломенский суд отказал в удовлетворении ходатайства детектива НАБУ об аресте мэра Одессы Геннадия Труханова.

14 февраля детективы НАБУ задержали его вместе с заместителем Павлом Вугельманом по подозрению в завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением.

Сторона обвинения требовала избрания меры пресечения в виде ареста с альтернативой залога в 50 млн грн. Необходимость ареста прокурор обвинения назвал обусловленной рисками укрытия. Народный депутат от БПП Дмитрий Голубов заявил, что готов взять Труханова на поруки.

Геннадий Труханов отрицал обвинения прокурора о наличии у него паспорта Российской Федерации, выданного в 2002 году, и паспорта Греции 2011-го года. Здание суда оцепила полиция и Нацгвардия. Под зданием также присутствовали несколько десятков представителей нацдружин и сторонников Труханова. Время от времени происходили небольшие стычки. В результате одного из столкновений пострадал милиционер.

По версии следствия, Труханов и Вугельман могут быть причастны к схеме с нанесения ущерба местному бюджету Одессы. Так, в сентябре 2016 года мэрия Одессы приобрела здание, которое ранее входило в целостный имущественный комплекс ГП "Завод "Краян", за 185 млн грн у частной структуры, которая в начале 2016 года сама приобрела этот комплекс на аукционе, организованном ликвидатором госпредприятия, за 11,5 млн грн. Одно из доказательств обвинения - за 10 дней до решающего совета Труханов подписал документ о том, что офис должен располагаться на ул. Академика Королева, 9, а не на Косовской, 2, где находятся помещения "Краяна". Полученные от мэрии 185 млн грн фирма-продавец попыталась перечислить компании с признаками фиктивности. Благодаря принятым мерам удалось предотвратить эту попытку легализации и добиться наложения ареста на счета частной компании-продавца здания. С того времени постоянно совершаются попытки снятия ареста со счетов, в том числе путем внезапного изменения цены договора в январе 2018 года.

Если Геннадия Труханова признают виновным, его ждет 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.