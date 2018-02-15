Накануне встречи глав МИД "нормандской четверки" возможны провокации боевиков, – штаб АТО

Под обстрелы могут попасть жилые дома, объекты инфраструктуры, линии электропередач, водо- и газопроводы

В ближайшее время в районе населенных пунктов Докучаевск и Новотроицкое могут произойти вооруженные провокации со стороны боевиков. Об этом сообщает в Facebook пресс-центр штаба АТО.

"По имеющейся информации, на территории Луганской и Донецкой областей в ближайшие дни могут произойти вооруженные провокации со стороны российско-оккупационных войск, которые могут осуществлять подразделения так называемой 5-й отдельной мотострелковой бригады в районе населенных пунктов Докучаевск и Новотроицкое", – говорится в сообщении.

Под обстрел могут попасть жилые дома, объекты инфраструктуры, линии электропередач, водо- и газопроводы, расположенные по обе стороны линии разграничения.

"Преступления противника против человечности будут фиксироваться российскими СМИ для создания фейковых фото- и видеоматериалов с последующими обвинениями и дезинформацией мирового сообщества и представителей ОБСЕ относительно несоблюдения подразделениями сил АТО режима прекращения огня", – подчеркивают в штабе.

Также предполагается, что подготовка вооруженных провокаций со стороны боевиков, а также информационной атаки со стороны российских пропагандистов связаны с проведением на полях Мюнхенской конференции 16-18 февраля встречи глав МИД "нормандской четверки", где планируется рассмотрение вопроса размещения миротворческого контингента ООН на Донбассе.

Ранее сообщалось, что с начала суток 15 февраля боевики произвели шесть прицельных обстрелов, в результате чего погиб украинский военный.