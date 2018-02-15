МИД прокомментировал информацию о приостановке Россией добычи газа в Крыму

Появление в российской прессе информации о том, что РФ намерена прекратить добычу газа в оккупированном Крыму из-за иска Украины, говорит о понимании в РФ противоправности своих действий в исключительной морской зоне, на шельфе и территориальных водах Украины. Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины Лана Зеркаль на своей странице в Facebook.

"Сегодня в информационном пространстве появилась новость о приостановлении Россией добычи газа на Одесском газовом месторождении в связи с иском Украины против России относительно нарушения морского права. Хочу напомнить, что появление этой новости связано с тем, что уже в понедельник (19 февраля, – ред.) в Гааге мы подаем Меморандум по делу о нарушениях морского права со стороны РФ", - заявила она.

По словам Зеркаль, документ представляет доказательства, которые, не смотря ни на что, было должным образом собраны и упорядочены. Текст меморандума не будет обнародован до завершения рассмотрения дела.

"Хотя то, что в российской прессе появились материалы, что в результате подачи нами иска, РФ намерена прекратить воровать наш газ на некоторых участках Черного моря, говорит о понимании в РФ противоправности своих действий в исключительной морской зоне, на шельфе и территориальных водах Украины. Новость, хоть и не подтверждена официально, - очень неплохая. Но не стоит терять бдительность", - заявила заместитель министра иностранных дел Украины.

Ранее сегодня, 15 февраля, российские СМИ сообщили, что из-за межгосударственного спора с Украиной в международном арбитраже Россия собирается прекратить добычу на крупнейшем газовом месторождении крымской шельфовой зоны - Одесском.

Напомним, Украина 19 февраля представит Международному трибуналу ООН меморандум в рамках Конвенции по морскому праву о нарушении Россией прав Украины в Черном и Азовском морях и Керченском проливе.