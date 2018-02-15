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Главная » Страна » Украинцев, которые хотят жить в Польше по карте поляка, якобы спрашивают о Бандере, – СМИ

Украинцев, которые хотят жить в Польше по карте поляка, якобы спрашивают о Бандере, – СМИ

Украинцев, которые хотят жить в Польше по карте поляка, якобы спрашивают о Бандере, – СМИ
Фото: УНИАН

Если аппликант колеблется или недостаточно четко высказывается по этим вопросам, то заявка якобы отклоняется

15.02.18 410
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Граждан Украины, которые имеют польское происхождение и хотят получить вид на жительство в Польше, спрашивают об их отношении к Степану Бандере и УПА. Об этом сообщает RP.pl со ссылкой на польский телеканал Superstacja, передает Европейская правда.

Если аппликант колеблется или недостаточно четко высказывается по этим вопросам, то заявка отклоняется.

Как известно, право на получение вида на жительство дает, среди прочего, карта поляка - документ, подтверждающий польские корни заявителя. Именно для тех, кто подается на получение вида на жительство по карте поляка, действуют новые правила.

Эту информацию подтвердила лидер организации "Евромайдан Варшава" Наталья Панченко.

По словам Панченко, таким образом создаются возможности для манипуляций и злоупотреблений со стороны должностных лиц, которые анализируют ответ заявителя.

"Люди имеют документы, подтверждающие их происхождение, однако если они недостаточно решительны в своем ответе относительно Бандеры – то тогда до свидания Польша", – рассказала она.

Один заявитель получил отказ, хотя его деды и отец имели польское гражданство.

Отвечая на вопрос о своем отношении к деятельности ОУН-УПА, он ответил: "А разве я знаю, никогда не был в этих связях, поэтому я не знаю. У каждого своя правда. Говорят, они были в Польше и Украине. Никогда в это не вникал".

Другой вопрос касался трагедии на Волыни. "Я слышал, и слышал, что недавно вышел фильм. Но там были замешаны московиты, то действительно неизвестно кто и что сделал... Много людей погибло, это только известно".

В администрации Мазовецкого воеводства объяснили, что такой ответ означает, что гражданин Украины знает о деятельности ОУН/УПА, однако он не хочет сказать ничего плохого про организацию, которая считается героической в Украине, и которая привела к трагедии в польской истории.

Напомним, 6 февраля президент Польши Анджей Дуда подписал скандальные поправки в закон об Институте национальной памяти Польши, который среди прочего предусматривает наказание за отрицание преступлений украинских националистов.

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