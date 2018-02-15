Президент утвердил сроки призыва и увольнения в запас срочников

Военнослужащие срочной службы будут уволены в запас в апреле – мае и в октябре – ноябре

Президент Украины Петр Порошенко утвердил сроки увольнения в запас военнослужащих срочной службы и сроки проведения очередных призывов в 2018 году. Соответствующий указ №33/2018 он подписал сегодня, 15 февраля, сообщается на сайте Администрации президента.

Военнослужащих-срочников, которые имеют степень высшего образования специалист или магистр и выслужили установленные сроки срочной военной службы освободят в апреле–мае, августе 2018 года и в октябре-ноябре 2018 года.

Других военнослужащих срочной службы, которые выслужили установленные сроки срочной военной службы уволят в запас в апреле-мае и в октябре-ноябре 2018 года.

Призыв-2018 на срочную военную службу состоится в апреле–мае и октябре–ноябре.

Призывать на срочную военную службу будут пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 20 лет, и старших лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу в апреле–мае и в октябре–ноябре 2018 года.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.