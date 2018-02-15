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Главная » Страна » Боевики из ОРЛО вернули тело погибшего 12 февраля бойца ВСУ
Ситуация на Донбассе

Боевики из ОРЛО вернули тело погибшего 12 февраля бойца ВСУ

Боевики из ОРЛО вернули тело погибшего 12 февраля бойца ВСУ
Фото: Пресс-служба Минобороны

Военнослужащий погиб в результате минометного обстрела

15.02.18 313
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Боевики, оккупировавшие отдельные районы Луганской области, вернули тело украинского военного, который погиб 12 февраля при выполнении боевого задания. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Передача тела произошла в районе населенного пункта Счастье при участии представителей Союза ветеранов Афганистана Луганщины, ОБСЕ и украинской стороны СЦКК.

Представители гуманитарного проекта ВСУ "Эвакуация 200" вели долгие и сложные переговоры по этому вопросу.

"В течение трех дней представители ОРЛО меняли время передачи тела погибшего защитника, выискивая в этом факте выгоду для проведения циничных информационных акций", - говорится в сообщении.

В штабе напомнили, что военнослужащий погиб в результате минометного обстрела, после чего его тело попало к боевикам.

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