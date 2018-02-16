В Киеве пройдут мероприятия ко Дню памяти Героев Небесной сотни

В Киеве с 16 по 22 февраля часть улицы Крещатик закроют для движения транспорта в связи с проведением мероприятий ко Дню памяти Героев Небесной сотни. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"С 22:00 16 февраля до 06:00 22 февраля запретят движение транспортных средств по улице Крещатик - от улицы Прорезной до аллеи Героев Небесной сотни в обоих направлениях. В связи с этим будут внесены временные изменения в движение маршрутов наземного пассажирского транспорта", - говорится в сообщении.

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Также с 18 до 20 февраля будет запрещено парковать автомобили на аллее Героев Небесной сотни и прилегающих территориях.

В связи с перекрытием части Крещатика на участке от Майдана Независимости до улицы Богдана Хмельницкого, с 22:00 16 февраля будут изменены автобусные маршруты № 24 и № 114.