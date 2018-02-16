Климкин посоветует Siemens, как вести себя с Россией

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Мюнхене обсудит с руководством Siemens расследование, проведенное компанией, о поставках турбин в аннексированный Крым. Об этом сообщает 112 Украина.

"Через час начинаю встречу с шефом Siemens. Хочу проверить, каким образом Siemens провел внутреннее расследование по этим турбинам, которые у него коварным образом украли и поставили на территорию оккупированного Крыма. Мы сейчас работаем с Siemens и хотим сделать для всех компаний, чтобы в каждом контракте было четко прописана ответственность, если Россия пытается манипулировать такими поставками. Надеюсь, что я такие заверения от шефа Siemens сейчас получу. Потом будем разговаривать с немецким и европейским бизнесом", - сказал Павел Климкин.

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Напомним, Siemens не смог доказать суду РФ, что его обманули с "крымскими" турбинами.