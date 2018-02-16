7 февраля было самым "горячим" днем на Донбассе за год, - Хуг

На минувшей неделе, среда, 7 февраля, стала наихудшим днем по количеству случаев использования тяжелого вооружения на Донбассе с марта 2017 года. Об этом на брифинге сообщил первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, передает Украинская правда.

"Прыжки агрессии были поразительными, в частности, в Луганской области. Например, в понедельник (5 февраля, - ред.) мы не зафиксировали ни одного случая нарушения режима прекращения огня. Однако до среды (7 февраля, - ред.) наши наблюдатели стали свидетелями резкого всплеска агрессии", - рассказал Хуг.

По его словам, 7 февраля представители миссии зафиксировали более 3 тыс. нарушений, в том числе, более тысячи раз использовалось запрещенное минскими соглашениями тяжелое вооружение, в частности, реактивные системы залпового огня.

"Этот день стало худшим с марта 2017 года", - заявил Хуг.

Напомним, штаб АТО в течение 7 февраля зафиксировал 17 прицельных обстрелов наших военных со стороны боевиков, один боец был ранен.