Климкин: Встреча глав МИД в "нормандском формате" состоится, но без французского министра

Вместо Жан-Ив Ле Дриана будет присутствовать его представитель

В пятницу, 16 февраля, состоится встреча глав МИД "нормандской четверки" в Мюнхене, но без участия французского министра Жан-Ив Ле Дриана. Об этом сообщил глава украинского дипломатического ведомства Павел Климкин, передает Интерфакс-Украина.

Французского министра заменит его представитель.

Главные темы, которые будут обсуждаться на встрече – безопасность, освобождение заложников, гуманитарная часть.

"То, что происходит на оккупированных территориях – это ужас", - прокомментировал Климкин.

Напомним, предыдущая встреча глав МИД стран "нормандской четверки" состоялась 18 февраля 2017 года в рамках прошлогодней Мюнхенской конференции по безопасности.