Сущенко и Сенцова могут обменять на крымских дезертиров, - офис омбудсмена

Политзаключенных в РФ журналиста Романа Сущенко и режиссера Олега Сенцова могут обменять на крымских дезертиров Александра Баранова и Максима Одинцова, приговоренных в Украине к 13 и 14 годам тюрьмы.
Об этом сообщил представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека Михаил Чаплыга в эфире телеканала NewsОne.
"Есть такие граждане Одинцов и Баранов, которые уже получили приговоры. Тут вопрос: будут ли они их оспаривать. Другая информация о том, что дело Сущенко уже передали в суд. Фактически я в этом вижу достаточно активную подготовку к обмену Баранова и Одинцова на Сущенко и Сенцова", - пояснил Чаплыга.
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По его словам, для того, чтобы такой обмен состоялся, заключенные с обеих сторон должны получить приговоры соответственно в России и в Украине, затем их должны помиловать.
Ранее о том, что дезертиров Александра Баранова и Максима Одинцовамогут в ближайшее время могут обменять на незаконно арестованных в России украинцев, сообщил их адвокат Валентин Рыбин.