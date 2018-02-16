Сущенко и Сенцова могут обменять на крымских дезертиров, - офис омбудсмена

Для обмена заключенные с обеих сторон должны получить приговоры, после чего их должны помиловать

Политзаключенных в РФ журналиста Романа Сущенко и режиссера Олега Сенцова могут обменять на крымских дезертиров Александра Баранова и Максима Одинцова, приговоренных в Украине к 13 и 14 годам тюрьмы.

Об этом сообщил представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека Михаил Чаплыга в эфире телеканала NewsОne.

"Есть такие граждане Одинцов и Баранов, которые уже получили приговоры. Тут вопрос: будут ли они их оспаривать. Другая информация о том, что дело Сущенко уже передали в суд. Фактически я в этом вижу достаточно активную подготовку к обмену Баранова и Одинцова на Сущенко и Сенцова", - пояснил Чаплыга.

По его словам, для того, чтобы такой обмен состоялся, заключенные с обеих сторон должны получить приговоры соответственно в России и в Украине, затем их должны помиловать.

Ранее о том, что дезертиров Александра Баранова и Максима Одинцовамогут в ближайшее время могут обменять на незаконно арестованных в России украинцев, сообщил их адвокат Валентин Рыбин.