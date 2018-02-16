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Главная » Страна » Видео Порошенко подарил Грибаускайте копию Второго Литовского статута
<span class="label red">Видео</span> Порошенко подарил Грибаускайте копию Второго Литовского статута
Фото: twitter.com/poroshenko

Видео Порошенко подарил Грибаускайте копию Второго Литовского статута

Сегодня Литва празднует столетие восстановления государственности

16.02.18 89
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Президент Украины Петр Порошенко в память о давних украинско-литовских отношениях подарил президенту Литвы Дале Грибаускайте копию Луцкого списка Второго Литовского Статута - свода законов Великого княжества Литовского 1566 года. Об этом глава государства сообщил в Facebook.

"В истории Украины и Литвы есть много совместных страниц. И одним из таких примеров является Луцкий список Второго Литовского Статута. Сегодня, когда Литва празднует столетие восстановления государственности, с огромным удовлетворением вручил Дале Грибаускайте этот фолиант в знак нашей дружбы", - написал президент.

Порошенко находится в Литве с однодневным рабочим визитом.

Литовский статут – свод законов Великого княжества Литовского 1566 года, который длительной время действовал и на территории. Рукописный Луцкий список Литовского Статута, созданный до 1629 года, хранится в Институте рукописи Национальной библиотеки Украины им. Вернадского НАНУ.

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