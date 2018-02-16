Утром в пятницу, 16 февраля, на трассе Киев-Харьков-Довжанский возле поселка Каменная Яруга произошло ДТП, в котором погибли четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Харьковской области в Facebook.

"По предварительным данным, 52-летний водитель фуры остановил свой автомобиль на обочине и осуществлял ремонт. В это время в него въехал автомобиль Ауди. В результате произошло возгорание иномарки", - говорится в сообщении.

В результате ДТП погибли водитель иномарки и три находившееся в машине женщины. Еще один пассажир госпитализирован в больницу.

Фото: facebook.com/police.kharkov

Напомним, за январь в 10,5 тыс. ДТП погибли 193 человека.