Луценко просит Раду снять неприкосновенность с депутата Бакулина

Генпрокурор Юрий Луценко просит Верховную Раду снять неприкосновенность с народного депутата Евгения Бакулина (Оппозиционный блок). Об этом сообщила в Facebook спикер генпрокурора Лариса Сарган.
"Генеральный прокурор Юрий Луценко подписал представление о привлечении к уголовной ответственности, предоставление согласия на задержание, представление об избрании меры пресечения народному депутату от Оппозиционного блока Евгению Бакулину", - написала она.
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Представления направлены в Верховную Раду Украины.