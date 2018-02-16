Под Соломенским судом мужчина с топором побил 10 автомобилей

В пятницу, 16 февраля, неизвестный мужчина с топором забежал во двор Соломенского районного суда Киева и повредил около 10 автомобилей. Об этом сообщила судья Виктория Кицюк в Facebook.
"Неизвестный сегодня в обед забежал во двор суда с топором и начал крушить продвигаясь против часовой стрелки находящиеся там машины. Около 10 машин. От выбитых стекол до пробитых капотов. Будни Соломенского суда", - написала она.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Ровенщие янтарокопатели напали на полицейских
Напомним, 15-16 февраля 990 судей проходят проверку на соответствие занимаемой должности.