На Черниговщине браконьеры застрелили семь косуль

Жертвами незаконной охоты стали в том числе и беременные животные

В ночь на 14 февраля в охотничьих угодьях Менского района браконьеры убили семь косуль, некоторые из которых были беременны. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

"На месте происшествия правоохранители обнаружили многочисленные следы крови, а также ряд вещественных доказательств. В ходе дальнейшей поисковой работы полицейские установили направление движения автомобиля вероятных злоумышленников и прибыли к нежилому хозяйству в соседнем селе", - говорится в сообщении.

Там в сарае было обнаружено место разделки туш убитых животных: семь недавно облупленных шкур косули европейской и пять заячьих; эмбрионы косули, а также тушка лисы.

Сейчас полиция работает над установлением лиц, причастных к браконьерству.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 248 Уголовного кодекса Украины ("незаконная охота"), которая предусматривает ограничение свободы на срок до трех лет. Продолжается расследование.