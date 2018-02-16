Встречу министров в нормандском формате отменили

Министры иностранных дел стран-участниц нормандского формата не встретятся 16 февраля, несмотря на объявленные планы. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на многочисленные источники в Мюнхене.

Министр иностранных дел Павел Климкин подтвердил данные об отмене или переносе встречи.

Формальной причиной для отмены стало изменение планов министра иностранных дел Германии Зигмара Габриэля. Он прервал участие в Мюнхенской конференции и улетел в Берлин встречать журналиста издания Die Welt Дениза Юселя, который год находился в турецкой тюрьме и был освобожден в пятницу.

Французский министр Жан-Ив Ле Дриан также отсутствует в Мюнхене, но его должен был заменить политический директор МИД Франции. Из-за этих проблем "нормандскую встречу" перенесли на час, а затем - отменили и новое время.