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ЦИК назначила первые выборы в 40 новых ОТГ на 29 апреля

ЦИК назначила первые выборы в 40 новых ОТГ на 29 апреля
Фото: dnpr.com.ua

Начало избирательного процесса – 10 марта

16.02.18 57
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Центральная избирательная комиссия назначила на воскресенье, 29 апреля 2018 года, первые выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов и соответствующих сельских, поселковых, городских голов в 40 объединенных территориальных громадах (ОТГ) - 4 городских, 14 поселковых, 22 сельских ОТГ. Об этом сообщает отдел взаимодействия со СМИ секретариата ЦИК.

В состав этих 40 ОТГ вошли 133 местных совета, в том числе 4 городских, 16 поселковых и 113 сельских.

В частности, в Винницкой, Волынской, Донецкой, Луганской, Сумской и Херсонской областях такие выборы пройдут в одной ОТГ, в Ивано-Франковской, Полтавской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой – в двух ОТГ в каждой области, в Кировоградской, Одесской и Ровенской областях – в трех ОТГ, в Днепропетровской и Харьковской областях - в четырех ОТГ, в Запорожской области - в семи ОТГ.

По предварительным подсчетам, в этих выборах смогут участвовать более 263 тысяч человек.

Кроме того, на 29 апреля ЦИК назначила дополнительные выборы депутатов одного сельского и четырех поселковых советов: в двух поселковых советах в Житомирской области, в Запорожской области - в одном сельском совете, в Харьковской и Черновицкой областях - в одном поссовете.

Во всех случаях ЦИК объявила начало избирательного процесса с 10 марта 2018 года.

В ЦИК напоминают, что в течение двух минувших лет, с 25 октября 2015 года до 24 декабря 2017 года, в Украине прошло 667 первых местных выборов в ОТГ. "Следовательно, после проведения выборов 29 апреля 2018 года совокупная численность всех вместе взятых назначенных ЦИК первых выборов в ОТГ будет составлять 707", - говорится в сообщении.

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