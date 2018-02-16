АТО: враг обстреливал Луганское из 82-мм минометов

В результате огня агрессора никто из украинских воинов не пострадал

16 февраля в районе проведения антитеррористической операции по состоянию на 18:00 зафиксировано шесть обстрелов позиций Вооруженных сил Украины со стороны российско-оккупационных войск. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

В результате огня агрессора никто из украинских воинов не пострадал.

На луганском направлении противник неоднократно вел огонь из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных видов и крупнокалиберных пулеметов по нашим опорным пунктам неподалеку Луганского. Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов враг обстреливал защитников Железного.

На донецком направлении захватчики из стрелкового оружия, включая пулеметы, вели огонь у Тарамчука.