В Киеве ограничат движение по Южному мосту на три ночи

В Киеве в ночь на 17, 18 и 19 февраля движение по Южному мосту будет частично ограничено в связи с ремонтом. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
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В частности, ограничение будет действовать:
с 21:00 16 февраля до 7:00 17 февраля, а также с 21:00 17 февраля до 7:00 18 февраля в направлении движения с проспекта Бажана на Надднепрянское шоссе;
с 21:00 18 февраля до 7:00 19 февраля в направлении с Надднепрянского шоссе на проспект Бажана.