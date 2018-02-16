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Кабмин предложил запретить использование российского ПО

Кабмин предложил запретить использование российского ПО
Фото: kmu.gov.ua

Использование такого ПО создает возможность иностранному государству получить доступ к персональным данным граждан Украины

16.02.18 206
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Кабинет министров Украины предлагает запретить или ограничить использование программного обеспечения и технических средств телекоммуникаций иностранного производства, особенно в информационно-телекоммуникационных системах объектов критической инфраструктуры экономики, национальной безопасности и обороны Украины. Об этом говорится в законопроекте о внесении изменений в закон Украины "О санкциях" (№8042), опубликованном на парламентском сайте.

"Целью разработки законопроекта является законодательное урегулирование возможности введения секторальных (без определения круга лиц) санкций по запрещению или ограничению использования на объектах критической инфраструктуры программного обеспечения и технических средств телекоммуникаций, разработанных, изготовленных субъектами хозяйствования государства-агрессора, к которому применены санкции", - говорится в тексте пояснительной записки.

Широкое использование в информационно-телекоммуникационных системах Украины ПО и технических средств телекоммуникаций иностранного производства дает возможность иностранному государству получить доступ к государственным информационным ресурсам и персональным данным граждан Украины.

Также предлагается дополнить закон Украины "О санкциях" секторальными санкциями, такими как запрет или ограничение использования на объектах критической инфраструктуры ПО и технических средств телекоммуникаций происхождением из иностранного государства, к которому применены санкции.

Напомним, 14 февраля Кабинет министров Украины одобрил законопроект о внесении изменений в закон о санкциях, который потенциально может предполагать расширение санкций против России.

Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 28 апреля 2017 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер", которое вводит санкции в отношении юридических и физических лиц страны-агрессора. Время действия санкций составляет один год.

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