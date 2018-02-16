Климкин поговорил с Лавровым – считай, зря потратил время

Главам МИД Украины и России не удалось ни до чего договориться

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что его сегодняшняя встреча с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым не принесла никаких результатов.

Об этом Климкин сообщил в кулуарах 54-й Международной конференции по вопросам безопасности в Мюнхене, передает УНИАН.

"Я так понимаю, что дискуссию мы должны продолжать. Пока мы ни до чего не договорились. Российская точка зрения - другая. Будем работать дальше. Я считаю, с точки зрения гуманитарной, эта встреча была важной. Я очень надеюсь, что можем дать толчок. По другим вопросам, как вы понимаете, договоренностей у нас нет", - заявил Климкин.

Ранее сообщалось, что в Мюнхене состоялась двусторонняя встреча министров иностранных дел Украины Павла Климкина и России Сергея Лаврова. Встреча проходила в закрытом формате в рамках 54-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.