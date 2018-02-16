В результате аварии на улице Телиги два человека находятся в критическом состоянии

Маршрутные такси двигались в одном направлении по улице Телиги в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева в Facebook.

Одна из маршруток (№242) на большой скорости хотела перестроиться из своей полосы и при этом подрезала другой "Богдан" (№500).

Обе маршрутки вылетели с дороги, одна из них врезалась в дерево, другая – в столб, который повалила на трассу.

В аварии пострадали 12 человек, 2 находятся в критическом состоянии, их госпитализировали. На месте работают несколько бригад скорой помощи, а также спасатели.