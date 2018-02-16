Украину посетят представители Еврокомиссии

Генеральный директор директората Европейской комиссии по вопросам соседства и переговоров по расширению ЕС Кристиан Даниэльссон и генеральный директор директората Еврокомиссии по вопросам мобильности и транспорта Хенрик Хололей посетят Украину 19-20 февраля. Об этом сообщил пресс-атташе Украины в ЕС Давид Стулик, передает РБК-Украина.

"Целью их визита является обсуждение прогресса реформ в Украине и помощи ЕС в этой сфере. Основное внимание будет сосредоточено на реформах управления (децентрализация, управление государственными финансами, реформа государственного управления) и реформы в транспортном секторе", – рассказал Стулик.

Даниэльсон и Хололей встретятся с вице-премьер-министром Иванной Климпуш-Цинцадзе, вице-премьер-министром Геннадием Зубко, вице-премьер-министром Владимиром Кистионом, министром инфраструктуры Владимиром Омеляном, министром образования и науки Лилией Гриневич, украинскими депутатами, представителями бизнеса.

Ранее сообщалось, что первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг 15-21 февраля 2018 года будет находиться с визитом на Донбассе.