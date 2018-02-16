Порошенко обсудил с Гутеррешем введение миротворцев на Донбасс

Президент Украины и генсек ООН также поговорили о нарушении прав человека в оккупированном Россией Крыму

Президент Украины Петр Порошенко обсудил с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем вопрос перспектив развертывания миротворческой миссии ООН на Донбассе. Об этом сообщает официальный сайт главы государства.

Собеседники пришли к согласию, что главным заданием будущей миссии ООН должно быть обеспечение полного мирного урегулирования ситуации на Донбассе и восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в международно признанных границах.

Порошенко и Гутерреш выразили обеспокоенность продолжением ухудшения ситуации с правами человека во временно оккупированном Крыму. В этом контексте президент Украины отметил необходимость принятия международным содружеством дополнительных мер с целью заставить РФ выполнять резолюции А ООН 71/205 и 72/190.

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Встреча прошла в Мюнхене 16 февраля в рамках участия Порошенко в 54-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.