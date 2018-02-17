В оккупированном Крыму в результате столкновения трех грузовиков и легковой машины на трассе Керчь-Феодосия погибли семь человек, в том числе дети. Еще девять человек пострадали, двое из которых были доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает пресс-служба оккупационного управления МЧС России по Крыму.

Авария произошла вечером в пятницу 16 февраля на повороте у поселка Ленинский. В легковой машине находились шесть человек, все они погибли. Также погиб водитель одного из грузовиков.

В МЧС сообщили, что водитель "ВАЗ-2105" хотел обогнать грузовик, но столкнулся с ним по касательной, после чего вылетел на полосу встречного движения "под встречный грузовик". Затем участником ДТП стал еще один грузовик из-за условий плохой видимости. В результате случившегося "ВАЗ-2105" был сильно деформирован, а грузовики, которые находились по обе стороны дороги, загорелись.

Напомним, в январе 2018 года в Украине произошло 10 425 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 193 и пострадали 1907 человек.