В Киеве проверят всех перевозчиков после ДТП с участием двух маршруток

Столичная власть проверит всех городских перевозчиков и примет в отношении нарушителей жесткие санкции после ДТП с участием двух маршруток на улице Телиги.

Об этом сообщил заместитель председателя Киевской горгосадминистрации Дмитрий Давтян, передает пресс-служба КГГА.

"Последствия аварии с участием двух маршруток побуждают нас к жестким проверкам всех городских перевозчиков. Проверим не только разрешения и договоры, хотя и "бумажная" часть работы должна быть в порядке. Подробно рассмотрим, в первую очередь, то, как транспортники придерживаются норм и правил безопасной перевозки пассажиров", – отметил Давтян.

По его словам, такие проверки и сейчас происходят регулярно, однако из-за аварии будут усилены.

"Проверке будут подлежать и частные, и коммунальные перевозчики. Ведь безопасность пассажиров – превыше всего. Те компании, которые этого не понимают, мы заставим уйти с рынка", - предупредил заместитель главы КГГА.

Напомним, на улице Елены Телиги в Киеве 16 февраля столкнулись две маршрутки с пассажирами. Предположительно, один из водителей подрезал другого. В результате один автобус столкнулся с электроопорой, другое транспортное средство выехало на тротуар и ударилось в дерево. По данным полиции, 12 человек пострадали, у двух пассажиров тяжелые травмы.