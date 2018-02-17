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Главная » Страна » Украина точно когда-нибудь будет в НАТО, - министр обороны Эстонии
На полях Мюнхенской конференции по безопасности

Украина точно когда-нибудь будет в НАТО, - министр обороны Эстонии

Украина точно когда-нибудь будет в НАТО, - министр обороны Эстонии
Украина - НАТО / Фото: 112.ua

Когда это произойдет - Юри Луйк не взялся прогнозировать

17.02.18 41
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Эстонский министр обороны Юри Луйк рассказал, как Украине стоит идти к членству в НАТО, и выразил уверенность, что это когда-нибудь произойдет. 

Об этом он заявил в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, пишет "Европейская правда". 

"Я действительно верю, что Украина будет членом НАТО", - заявил он, отвечая на вопрос о евроатлантических перспективах Украины и Грузии. 

"Конечно, я не могу предсказать, когда это произойдет, но я всегда говорил своим как украинским, так и грузинским коллегам: действуйте спокойно. Работайте над этим, и будьте готовы использовать любую возможность (для сближения с Альянсом), если она появляется", - пояснил политик. 

Министр призвал скептиков вспомнить историю вхождения балтийских государств в НАТО. 

"Не было очевидным, что они войдут в НАТО. Более того, это предположение до определенного времени даже казалось абсурдным, даже на экспертных дискуссиях", - напомнил он. 

"Вы помните, в свое время президенты Путин и Буш были чуть ли не друзьями. Но несмотря на это президент Буш проголосовал за то, чтобы государства Балтии вступили в НАТО. Вспомните, что сказал Путин: да, нам это не нравится, но мы точно не будем начинать войну из-за этого. Конечно, сейчас время другое, но я советую не терять надежду", - добавил эстонский министр обороны. 

Напомним, Венгрия заблокировала работу комиссии "Украина - НАТО" по вопросам обороны.

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