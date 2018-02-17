Пентагон поддерживает необходимость миротворческой миссии ООН на Донбассе

В США считают важным продолжение политики санкций против РФ

Президент Украины Петр Порошенко и министр обороны США Джеймс Мэттис выступили за необходимость развертывания миротворцев на Донбассе в соответствии с принципами ООН и минского процесса.

Встреча состоялась в рамках Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, сообщает пресс-служба главы украинского государства.

В частности, Порошенко выразил глубокую благодарность за твердую позицию США в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.



"В Украине верят в лидерство Соединенных Штатов Америки в деле укрепления трансатлантического фронта противодействия российской агрессии и попыткам расшатывания мировой законности и порядка", - подчеркнул глава государства.

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"Также обсуждалась необходимость размещения миротворческой миссии ООН на Донбассе в соответствии с принципами ООН и целями минского процесса", - говорится в сообщении.

Собеседники подчеркнули важность продолжения политики санкций против РФ до восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины.

Напомним, в начале февраля глава оборонного ведомства Украины Степан Полторак встречался с руководством Пентагона.