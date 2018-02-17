Глава МИД Германии озвучил условия смягчения санкций против России

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль считает, что санкции против России могут быть смягчены в случае достижения договоренности о введении в Донбасс миротворческой миссии ООН.

Об этом министр заявил на полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, сообщают мировые СМИ со ссылкой на Reuters.

По его словам, полная реализация Минских соглашений нереальна без смягчения санкций против России.

Габриэль также напомнил о существовании больших разногласий между Россией и другими странами относительно деятельности будущей миротворческой миссии ООН на востоке Украины.

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Напомним, 5 сентября 2017 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия согласна на размещение миротворцев ООН только на линии разграничения на Донбассе для обеспечения безопасности наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Он подчеркнул, что этот вопрос не может быть решен без прямого контакта с представителями пророссийских боевиков на Донбассе. После этого Россия направила руководству ООН проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе.



20 сентября во время выступления на общих дебатах 72-й сессии Генассамблеи ООН президент Украины Петр Порошенко заявил, что гибридные "миротворческие предложения" от Москвы - это ее желание легализовать своих "марионеток" на Донбассе и заморозить конфликт навсегда. Он подчеркнул, что миротворческая миссия ООН должна быть развернута на всей территории оккупированного Донбасса, включая границу.