Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Глава МИД Германии озвучил условия смягчения санкций против России
На полях Мюнхенской конференции по безопасности

Глава МИД Германии озвучил условия смягчения санкций против России

Глава МИД Германии озвучил условия смягчения санкций против России
Зигмар Габриэль / Фото: nahnews.com.ua

Все упирается в миротворческую миссию ООН на Донбассе

17.02.18 112
010

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль считает, что санкции против России могут быть смягчены в случае достижения договоренности о введении в Донбасс миротворческой миссии ООН. 

Об этом министр заявил на полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, сообщают мировые СМИ со ссылкой на Reuters

По его словам, полная реализация Минских соглашений нереальна без смягчения санкций против России. 

Габриэль также напомнил о существовании больших разногласий между Россией и другими странами относительно деятельности будущей миротворческой миссии ООН на востоке Украины. 

Напомним, 5 сентября 2017 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия согласна на размещение миротворцев ООН только на линии разграничения на Донбассе для обеспечения безопасности наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Он подчеркнул, что этот вопрос не может быть решен без прямого контакта с представителями пророссийских боевиков на Донбассе. После этого Россия направила руководству ООН проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе.

20 сентября во время выступления на общих дебатах 72-й сессии Генассамблеи ООН президент Украины Петр Порошенко заявил, что гибридные "миротворческие предложения" от Москвы - это ее желание легализовать своих "марионеток" на Донбассе и заморозить конфликт навсегда. Он подчеркнул, что миротворческая миссия ООН должна быть развернута на всей территории оккупированного Донбасса, включая границу.

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , , , ,
Читайте по теме
Пентагон поддерживает необходимость миротворческой миссии ООН на ДонбассеКарта военных действий в зоне АТО на 17 февраляНа Донбассе ранены двое украинских военных

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Философ Мирослав Попович: Я жалею, что у меня нет телескопа 10074
  2. Звуки Феодосии. Город, который дан 3959
  3. За пацанов. Как лётчик Роман Филиппов отбомбился по родному Воронежу 24111
  4. Власть порчи. Почему из всех украинских президентов все равно получается Янукович 7378
  5. Школьный террор. Как и почему детей травят в школе 4045
  6. Турецкая хайтарма. Как крымские татары не дают миру забыть о российской оккупации Крыма 5952
  7. Выжить "на подвале". Как Владимир Фомичёв два года провёл в тюрьмах "ДНР" 3301
  8. "Он их, как собак, гонял". История одного музея посреди революции 4161
  9. Все "жінки-берегині" в рекламных роликах на YouTube, — актриса Римма Зюбина 1834
  10. Крысы совести. 4 фильма, не попавшие в украинский прокат 6264
  1. Явно больной Путин появился на людях 60447 / 62773
  2. Глава Гидрометцентра спрогнозировал сроки прихода весны в Украину 42022 / 70092
  3. Астрофизики испугались сообщений из космоса 9709 / 10941
  4. Прививка от смерти. Нобелевской лауреат Харальд цур Хаузен о вирусной природе рака 9148 / 14558
  5. Киев не намерен менять Сенцова и Сущенко на крымских дезертиров, – Геращенко 6643 / 7540
  6. За пацанов. Как лётчик Роман Филиппов отбомбился по родному Воронежу 4951 / 24111
  7. У Путина резко изменились ближайшие планы 4610 / 6746
  8. Майнинг криптовалют мешает поиску внеземных цивилизаций, - ученые 4489 / 6153
  9. Прокуратура: Госуправляющих из "Гулливера" выгнала охрана бизнес-центра (дополнено) 3232 / 3661
  10. В Киеве столкнулись две маршрутки, много пострадавших 2883 / 3075
  1. Глава Гидрометцентра спрогнозировал сроки прихода весны в Украину 79 / 70092
  2. Явно больной Путин появился на людях 56 / 62773
  3. Пластической хирургии в Украине формально нет, — Роман Левицкий 30 / 869
  4. Прививка от смерти. Нобелевской лауреат Харальд цур Хаузен о вирусной природе рака 26 / 14558
  5. Война теней. Несколько историй с передовой в зоне АТО 22 / 2693
  6. За пацанов. Как лётчик Роман Филиппов отбомбился по родному Воронежу 20 / 24111
  7. Изображая жертву. Зачем в Польше ставят в один ряд Гитлера и Хмельницкого 20 / 2978
  8. Астрофизики испугались сообщений из космоса 14 / 10941
  9. Власть порчи. Почему из всех украинских президентов все равно получается Янукович 12 / 7378
  10. У Путина резко изменились ближайшие планы 10 / 6746
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.