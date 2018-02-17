Варшава заявила о "глубоком разочаровании" переговорами с Розенко

Канцелярия президента Польши выразила "глубокое разочарование" результатами вчерашних украинско-польских переговоров в Варшаве на уровне вице-премьеров Павла Розенко и Петра Глинского.

Об этом сообщил министр канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский, передает Укринформ со ссылкой на польское издание РАР.

"Канцелярия президента РП выражает глубокое разочарование результатами переговоров вице-премьеров Украины и Польши. Отсутствие решения украинской стороны в фундаментальном вопросе, которым является отказ запрета на польские эксгумации на территории Украины, означает серьезный регресс доверия и не соответствует мандату на переговоры, определенному президентами (Украины и Польши), что значительно отягощает двусторонние отношения", - заявил Щерский.

Он выразил надежду, что в ближайшее время "будет снят этот запрет".

Напомним, в пятницу, 16 февраля, в Варшаве состоялись переговоры на уровне вице-премьеров Украины и Польши Розенко и Глинского. По результатам переговоров Розенко сообщил о своем "сдержанном оптимизме" о дальнейших переговорах сторон и решении имеющихся проблем. В свою очередь Глинский отметил, что переговоры были "сложными", но состоялись в хорошей атмосфере и являются "шагом вперед".

Подчеркивалось, что во время переговоров стороны сосредоточили усилия на решении следующих проблем: восстановление уничтоженных за последние годы мест памяти, возобновление поисково-эксгумационных работ, а также целесообразность внесения поправок в недавно принятый закон об Институте национальной памяти Польши, где идет речь об уголовном преследовании за отрицание преступлений "украинских националистов" против польского населения.