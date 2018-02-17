Порошенко встретился с конгрессменами США в Мюнхене

Президент Петр Порошенко встретился на полях Мюнхенской конференции по безопасности с американскими с конгрессменами.

Об этом сообщила пресс-служба главы украинского государства.

Во время встречи Порошенко подчеркнул, что принятие Вашингтоном решения о предоставлении Украине летального оборонительного оружия и усиление санкционного давления на РФ является не только ответом на деструктивную позицию Москвы, но и одновременно формируют благоприятный фон для продвижения мирного процесса на Донбассе.



Порошенко выразил благодарность за ведущую роль Конгресса США в деле отражения российской агрессии и в защите суверенитета и территориальной целостности Украины. Ярким подтверждением такой поддержки стало принятие закона о противодействии противникам Америки через санкции, отдельные положения которого уже имплементируются. Вместе с тем, как сообщается, президент выразил надежду, что финансирование программ помощи Украинскому государству в сфере безопасности, включая предоставление вооружений оборонного характера, и в дальнейшем будет получать полную поддержку со стороны Конгресса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пентагон поддерживает необходимость миротворческой миссии ООН на Донбассе

Также Порошенко скоординировал с американскими конгрессменами дальнейшие шаги по деоккупации Крыма.

"Стороны также осудили намерение провести российские президентские выборы на временно оккупированной территории Крыма. Были скоординированы дальнейшие шаги по усилению международного фронта по деоккупации украинского Крыма", - говорится в сообщении.

Также был обсужден прогресс Украины в реализации программы реформ и развитие сотрудничества с МВФ. Отмечены усилия по реформированию сектора безопасности, свидетельством чего является намерение уже в ближайшее время рассмотреть в парламенте законопроект о национальной безопасности.

Президент Украины также призвал Конгресс США поддержать официальное признание Соединенными Штатами Голодомора 1932-1933 годов, искусственно созданного сталинским режимом, геноцидом украинского народа.

Напомним, 16-18 февраля в Мюнхене проходит международная конференция по вопросам безопасности. На конференции присутствует в том числе украинская делегация во главе с президентом Петром Порошенко.