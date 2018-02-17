Лавров: Украина низведена до состояния неспособности самостоятельно управляться

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что Украина "низведена до состояния неспособности самостоятельно управляться".



Об этом он заявил в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, передают мировые СМИ.

По словам Лаврова, ЕС, выступив гарантом соглашения от 21 февраля 2014 года между украинским правительством и оппозицией, фактически поддержал "переворот".

"Сегодня страна с огромным жизненным потенциалом, талантливым народом низведена до состояния неспособности самостоятельно управляться", - заявил Лавров.

Напомним, в пятницу, 16 февраля, в Мюнхене состоялась двусторонняя встреча министров иностранных дел Украины Павла Климкина и России Сергея Лаврова. Встреча проходила в закрытом формате в рамках 54-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности. По результатам встречи украинский министр заявил, что лишь зря потратил время.