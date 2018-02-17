В районе АТО за день никто не пострадал

С полуночи зафиксировано 10 прицельных обстрелов укреплений сил АТО со стороны российско-оккупационных войск

В районе проведения АТО подразделения российско-оккупационных группировок продолжают использовать вооружение, которое давно должно быть отведенным от линии разграничения.

В общем, с начала суток и до 18:00 зафиксировано 10 прицельных обстрелов укреплений сил АТО со стороны российско-оккупационных войск.

В результате огня агрессора никто из украинских воинов не пострадал, сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Луганском направлении враг применил 82-мм минометы и артиллерийские установки калибра 122-мм по нашим опорным пунктам вблизи Луганского. Неподалеку Троицкого захватчики вели огонь из 120-мм минометов и вооружения БМП. После обеда оккупанты активизировались в районе Крымского, где неоднократно обстреливали украинских защитников из минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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На Донецком направлении противник вел огонь из запрещенного вооружения неподалеку Песков. В частности, агрессор применил 120-ти и 82-мм минометы и совершил пять выстрелов из танка.

Напомним, к полуночи 17 февраля за сутки было зафиксировано 20 прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. В результате вражеского огня ранен один украинский защитник, еще один защитник получил боевую травму, сообщает пресс-центр штаба АТО.