В зоне АТО исчез украинский военный

В зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе из подразделения исчез украинский военнослужащий.
Об этом пресс-центр штаба АТО сообщает в Facebook.
"Сегодня, 17 февраля, во время проверки наличия личного состава одного из воинских подразделений сил антитеррористической операции выявлено отсутствие военнослужащего", - говорится в сообщении.
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Проводятся первоочередные поисковые мероприятия.
Вместе с тем сайты боевиков сообщают, что ночью был взят в плен один украинский военный.